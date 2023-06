No passado fim de semana, os admiradores de Marta Melro e Paulo Vintém ficaram surpreendidos quando a atriz, através de um comunicado emitido nas redes sociais, revelou que estava separada.

Depois dos comentários gerados à volta do final do relacionamento, esta terça-feira, 6 de junho, Marta fez um novo esclarecimento, notando que parte do comunicado tinha sido entendido de forma incorreta.

Perante o sucedido, Paulo Vintém decidiu mostrar-se dedicado à filha que ambos têm em comum, a pequena Aurora. Na sua página de Instagram, o artista partilhou um retrato com a menina, que mereceu diversos elogios dos admiradores.

Vale notar que, anteriormente, Vintém já tinha quebrado o silêncio sobre a separação.

