Depois de ter partilhado um comunicado no domingo, dia 4 de junho, onde revela que "há cerca de 3 meses, antes de começar os concertos [dos D'ZRT], o pai da sua filha decidiu que preferia que a equipa funcionasse apenas como pais da Aurora", Marta Melro voltou atrás nas suas palavras.

A atriz fez questão de esclarecer que o motivo do fim da relação não está relacionado com o início dos espetáculos do regresso da banda.

Esta terça-feira, Marta Melro disse: "Quando mencionei 'antes dos concertos' pretendia fazer referência ao timing infeliz e não a esse ter sido o motivo da nossa separação. A onda de ataque por esse motivo ao pai da minha filha é despropositado e causado por uma má escolha das minhas palavras. Lamento imenso tê-lo feito".



De recordar que o casal tem uma filha em comum, Aurora, que vai completar um ano em agosto. Esta segunda-feira, Paulo Vintém quebrou o silêncio e fez uma publicação na sua página de Instagram.

