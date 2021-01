Depois de ter tornado público as agressões que sofreu recentemente, Henri Castelli recorreu ao Instagram para lamentar o facto de ter ficado longe da filha, Maria Eduarda, no dia em que esta completou mais um ano de vida.

Ainda assim, o ator brasileiro não deixou de assinalar a data, tendo mostrado na rede social um presente especial que recebeu da menina, inspirado numa fotografia de ambos.

"Essa semana a Minha Duda fez aniversário, e eu não pude estar ao lado dela. Há alguns anos nós comemoramos juntos em Alagoas, lugar que eu amo, e tiramos essa foto. Ela me presenteou no dia dos pais com uma escultura representando a foto que tiramos", disse o artista na legenda da publicação onde mostra a referida fotografia e a prenda.

Recorde-se que o artista é ainda pai de Lucas, de 14 anos.

