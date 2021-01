As pessoas responsáveis pelos ferimentos que Henri Castelli sofreu no final do ano já foram identificados pela polícia.

Informação que foi confirmada à revista Quem, esta terça-feira, depois do relato do ator que revelou que foi brutalmente agredido.

De acordo com as autoridades, as agressões foram feitas na madrugada de 29 para 30 de dezembro do ano passado, na Stella Marina, onde estava a ser realizada uma festa. Quatro agressores foram identificados e ouvidos, mas apenas um deles confessou que agrediu o ator, "mas disse que se tratou de um revide", como relata a publicação.

"Há duas versões para o ocorrido: a da vítima (o ator) e a que os autores apresentaram. Os autores disseram que houve uma discussão antes (da agressão). Comprovadamente só uma pessoa assumiu. Estamos a individualizar o caso. O outro autor foi quem primeiro discutiu com a vítima (o ator) e, durante a discussão, soube por um amigo que teria havido agressão verbal a ele por parte da vítima e, por isso, ele teria revidado. A vítima teria tentado agredi-lo fisicamente e o outro autor antecipou a agressão, eles acabaram por entrar num briga e tudo aconteceu. O autor que assumiu a agressão (a Henri Castelli) afirmou que teria levado um murro da vítima e por isso revidou", começou por contar o delegado Fabrício Lima do Nascimento, responsável pela Delegacia de Barra de São Miguel.

"Já a versão da vítima (o ator) é a que ela não sabe qual foi o motivo da agressão. Ela estava com a cabeça baixa, a mexer no telefone e não sabe quem a agrediu nem o porquê", acrescentou, referindo também que já ouviram mais de dez pessoas, entre os envolvidos na discussão e testemunhas, e "o inquérito está praticamente concluído".

