Joana Aguiar foi este sábado a convidada de Daniel Oliveira no programa 'Alta Definição', da SIC. A jovem atriz contou a sua história de vida e falou sobre o seu novo desafio profissional: a novela 'Amor, Amor'.

A personagem de Joana faz par romântico com Ivo Lucas na trama e ambos integram o elenco principal da mesma. Motivo pelo qual Daniel Oliveira quis saber de que forma o elenco se uniu para ajudar o jovem a ultrapassar este momento delicado da sua vida.

"Cria-se mesmo uma família e durante meses passamos muito tempo com estas pessoas, criamos ligações muito fortes. A maneira como todos nos unimos e mandamos força é muito especial", conta a atriz.

Ivo Lucas, recorde-se, esteve afastado das gravações de 'Amor, Amor' desde que no início de dezembro sofreu um grave acidente de viação. Ivo esteve internado no hospital diversas semanas devido aos ferimentos causados pelo embate. Apesar de já estar bem fisicamente, o ator encontra-se ainda a recuperar do trauma psicológico causado pela morte de Sara Carreira, sua namorada, que seguia a seu lado no carro.

