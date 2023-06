Foi na altura em que estava a gravar a primeira temporada da série 'Morangos Com Açúcar', da TVI, que os Da Weasel "estavam em alta". Recordações que Benedita Pereira mantém bem vivas na sua memória, pois sabia todas as músicas e marcou presença em alguns concertos.

Também no ano passado, no regresso da banda com o concerto no Nos Alive, Benedita Pereira fez questão de estar presente e "ainda se lembrava da letra de muitas músicas", como confessou em conversa com o Fama ao Minuto. "Fazem parte da minha adolescência/início de idade adulta, aos 18/19 anos, quando vim para Lisboa, muita festa, muita animação", lembrou.

Hoje, aos 37 anos, e depois de ter somado vários projetos à carreira no mundo da representação, a atriz é mãe de um menino, Álvaro, que nasceu em fevereiro de 2020 e é fruto da relação com Francisco Eduardo Cruz.

Questionada se agora consegue ter a mesma energia para ir a concertos ou festivais, uma vez que abraçou a maternidade há três anos, não deixou de destacar que continua a marcar presença em eventos festivos. "Por acaso, o que me está a impedir um bocadinho mais é o facto de estar a fazer espetáculos. Agora, a cena do festival como fazia antigamente de ir a todos os dias e estar lá de início ao fim, isso se calhar já não tenho tanta energia", explicou.

"No ano passado quando fui ver o concerto dos Da Weasel, no fim já estava a arrastar-me. Mas agora o meu filho já é mais velho – quer dizer, não é muito mais velho, tem três anos -, já dorme melhor… Mas sim, faço as coisas se calhar num ritmo um bocadinho diferente. Não tenho aquela coisa de ter que aproveitar tudo. E escolho melhor os concertos que quero ir", acrescentou, não deixando de notar também: "Não tem só a ver com o ser mãe, a idade pesa".

Ser a Benedita mulher e mãe são duas 'versões' que não se separam, no entanto, agora que está a viver a maternidade, diz, trata-se de "descobrir a Benedita dentro da mãe".

"No início, quando eles são muito pequeninos, acho que é uma questão que todas as mulheres têm, que é questionar onde é que estamos no meio disto tudo. Porque são tão absorventes e nós deixamos de ter tempo para existirmos além de sermos mães. Mas agora estando na escola, tendo alguma independência, tendo a sua própria personalidade - e sendo parecido comigo em algumas coisas [risos] -, acho que as duas já se fundiram. Temos de ter essa consciência de ter tempo para nós próprias e fazermos coisas para além de sermos mães. Mas acho que até faço isso com alguma facilidade", disse.

E se tiver que definir a maternidade em poucas palavras, Benedita diz que "é um grande desafio". "E eu gosto de desafios", completou.

No que à vida profissional diz respeito, neste momento a atriz está a terminar as sessões da peça 'O Rei Zarolho' – com Dinarte Branco, Diogo Morgado, Jorge Mourato e Susana Blazer – no Teatro Maria Matos, que termina este domingo, dia 25 de junho.

Em julho, conta, vai desfrutar de duas semanas de férias com a família e depois logo se verá. "Ainda tenho de decidir o que vou fazer na segunda parte do ano, tenho várias opções", confidenciou, deixando no ar a possibilidade de haver algum projeto no pequeno ecrã e referindo também que já tem espetáculos marcados para o próximo ano.

