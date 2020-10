Depois de ter repetido o repetido o teste à Covid-19 por cauda da colega, Sónia Araújo, estar infetada, Jorge Gabriel mostrou aos seguidores da sua página de Instagram como está a ser esta fase de quarentena.

O apresentador está a aproveitar este momento para acompanhar de perto o ciclista João Almeida, como destacou na rede social.

"Após o 5.° rastreio Covid, nada melhor do que ver o João Almeida mais um dia como líder da Volta a Itália. E para juntar à festa, o Rúben Guerreiro passou para primeiro no prémio da montanha do Giro. Vida em confinamento aproveitada ao limite", escreveu.

Recorde-se que está é a segunda vez que Jorge Gabriel é obrigado a ficar de quarentena. A primeira vez aconteceu depois da família ter testado positivo ao novo coronavírus.

