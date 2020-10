Sónia Araújo revelou, esta terça-feira, 21 de outubro, que testou positivo para a Covid-19. A apresentadora da RTP está bem, assintomática, mas vai ter de cumprir a quarentena.

Por sua vez, Jorge Gabriel também está em isolamento, como Tânia Ribas de Oliveira revelou na abertura do programa 'A Nossa Tarde'.

"Hoje a Sónia Araújo disse-nos nas redes sociais porque é que tem estado ausente da 'Praça da Alegria'. Ela testou positivo à Covid-19 e isso significa que durante um determinado tempo vai estar em isolamento em sua casa, tal como o Jorge Gabriel", começou por dizer.

"Para os dois fica um grande beijinho, um grande abraço, e é a prova que, de facto, o contágio é fácil. A Sónia nem sequer sabe como é que foi infetada, ela está assintomática, está bem. Por isso, para ela um grande aplauso, um grande beijinho e até breve, minha querida", acrescentou de seguida.

Esta é a segunda vez que Jorge Gabriel fica em isolamento social. Recorde-se que o apresentador também teve de ficar em casa em agosto depois da mulher e filhas terem testado positivo para o novo coronavírus.

Entretanto, nas redes sociais, Jorge Gabriel já reagiu às últimas notícias. "Até parece brincadeira. Pela segunda vez estou em confinamento profilático. Esta será a minha vista nos próximos dias. Valha-me o João Almeida, no Giro, a esquadra portuguesa na Vuelta, o Fifa 2021, os meus livros, etc, etc... Maldito Covid", disse.