É dia de festa para Sofia Arruda. A atriz completa 35 anos esta quinta-feira, 22 de junho, tendo recebido por parte do amigo, Tiago Aldeia, uma felicitação especial.

O ator resolveu lembrar uma das primeiras produções em que trabalharam juntos, a primeira temporada da série 'Morangos com Açúcar', da TVI.

"Parabéns, Sofia Arruda. Desde 1902. Rodas e Betinha", brincou, lembrando uma imagem icónica das personagens a que deram vida na trama.

'Morangos com Açúcar' está prestes a voltar ao pequeno ecrã com uma nova temporada. A série trará novos talentos e personagens antigos, que fizeram parte de temporadas anteriores, porém Tiago Aldeia e Sofia Arruda não fazem parte do leque de atores que irá regressar.







© Reprodução Instagram/ Tiago Aldeia

