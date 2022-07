Irina Shayk está debaixo de fogo nas redes sociais depois de ter feito na sua conta oficial de Instagram uma partilha que deixou os fãs a especular com um possível apoio da modelo à invasão do seu país de origem [a Rússia] à Ucrânia.

Em causa está uma InstaStorie na qual Irina mostrava uma tradicional salada russa, escrevendo na legenda a seguinte inscrição: "Russianzz à quarta-feira".

O facto de a modelo ter usado a letra 'Z' em destaque e repetição causou enorme alvoroço. Trata-se da letra que surge inscrita nos veículos militares russos. O 'Z' foi inicialmente usado para as tropas não se confundirem com as ucranianas e mais tarde adotado como símbolo de apoio à invasão da Rússia.

Nas redes sociais, pede-se que as marcas de luxo com as quais Irina trabalha deixem de a solicitar. "Irina Shayk - modelo russa mundialmente famosa, que recentemente trabalhou para Beyoncé, Jean Paul Gaultier, Burberry entre outras - postou uma InstaStorie estranha e enigmática no Instagram com a palavra 'Russianzz'. Espero realmente que essas marcas reconsiderem trabalhar com ela enquanto a Rússia usar [a letra] Z para matar ucranianos", tuítou Maria Romanenko, jornalista de Kyiv.

Entre os comentários mais destacados, há ainda quem compare: "Imaginem se no 11 de Setembro alguém apoiasse a Al Qaeda".

Apesar da polémica, importa lembrar que a modelo anunciou em fevereiro deste ano, no início da guerra no Leste Europeu, uma doação à Cruz Vermelha Ucraniana e apelou à paz.

Eis abaixo a partilha que deu origem à polémica: