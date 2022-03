Rihanna foi apanhada a fazer compras numa das lojas Target e, pelas peças adquiridas, lançou a suspeita de que estaria à espera de uma menina.

O Daily Mail divulgou imagens da artista na loja a comprar e realçou o facto de, apesar da artista ser a personalidade feminina mais bem paga na música, estar à procura de boas 'pechinchas'.

As fotografias foram registadas na terça-feira, dia 15, em Los Angeles, e mostram Rihanna com uma sweatshirt, minissaia e sandálias de salto alto.

A cantora e empresária, note-se, aguarda a chegada do primeiro bebé, fruto do namoro com o rapper A$AP Rocky.

