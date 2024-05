Já diz o ditado: 'quem sai aos seus não degenera'. Com apenas dois anos de idade, Íris, filha da influenciadora digital Helena Coelho, mostra ser vaidosa. Prova disso foi uma imagem que a comunicadora partilhou da menina, na qual esta surge com as unhas pintadas, onde esclarece a curiosidade dos fãs sobre o assunto.

"Muitas mensagens engraçadas a propósito da Íris ontem estar com as unhas pintadas", começa por referir.

Segundo Helena, a filha "quis pintar as unhas", mas que teve de ser ela.

Íris optou ainda por pintar "uma mão de cada cor" e quis mantê-la o máximo de tempo possível.

"Os vernizes saem com água, embora que antes de sair de casa ela não quis lavas as mãos. Lógico e está tudo bem", completa.



© Instagram - Helena Coelho

Recorde-se que Íris é fruto da relação de Helena com o personal trainer Paulo Teixeira.

Leia Também: Helena Coelho surpreende fã para maquilhagem de casamento