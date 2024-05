Houve uma fã no Tik Tok que fez um vídeo para tentar chegar a Helena Coelho um pedido para a maquilhar no dia do casamento.

A iniciativa tornou-se de tal forma 'viral', que a influencer foi mencionado por vários internautas e rapidamente ficou a par de tudo.

"O meu TikTok está invadido com isto", destacou Helena Coelho ao mostrar inicialmente o vídeo da fã Anaísa.

© Instagram

Nas stories da sua página de Instagram, onde destacou toda a história, Helena Coelho revelou que aceitou o 'desafio' e vai maquilhar a fã Anaísa. Veja no vídeo na galeria.

Anaísa ficou em lágrimas ao saber da resposta de Helena Coelho, e a influencer reagiu: "Não aguento [risos]. Agora tenho de me manter viva até setembro de 2025 e é bom que ela se mantenha noiva até lá".

© Instagram

Leia Também: Helena Coelho põe os 'pontos nos is' e explica porque saiu da televisão