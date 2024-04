Helena Coelho esteve à conversa com Manuel Luís Goucha na passada sexta-feira, 29 de março, ocasião na qual recordou a fase em que apresentou os 'Diários' do 'Big Brother' juntamente com Mafalda Castro. À época, a influenciadora digital foi alvo de uma avalanche de críticas que a levaram a repensar o projeto, tendo se retirado do mesmo.

"Eu venho para a televisão por uma oportunidade e não necessidade e isso muda tudo", começa por referir, garantindo que o seu trabalho enquanto influenciadora estava a ter um enorme sucesso.

"Há um dia em que o programa está só a passar o genérico e já havia comentários: 'Lá está ela a interromper a Mafalda'. O programa não tinha começado. As pessoas achavam que eu queria tirar a Mafalda de lá", lamenta, garantindo que chegou a falar com Mafalda Castro e a esclarecer que esse não era de todo o seu objetivo.

Os "treinadores de bancada", conforme notou Goucha, levaram Helena a repensar o seu lugar enquanto apresentadora. "Começou a acontecer estar a vir para o 'Big Brother', também em esforço porque estava em casa com a minha filha, uma época que estava a ser delicada para mim e começo a pensar: 'porque é que estou a vir? Eu não sei fazer isto'. Comecei a acreditar", confessa.

"Porque é que preciso de passar por isto se não paga a minha saúde mental? Tenho o meu outro negócio que estava espetacular. De repente tive que me amar mais", explica, recordando que tinha acabado de ser mãe da pequena Íris e que ainda se estava a redescobrir neste novo papel.

A convidada agradeceu igualmente uma mensagem que Cláudio Ramos e Cristina Ferreira lhe dedicaram nas redes sociais na altura, lamentando apenas que as palavras não tenham surgido mais cedo.

Leia Também: Goucha volta a assumir as manhãs da TVI (mas só por um dia)