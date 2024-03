A TVI continua à procura do programa certo para as manhãs de sábado, isto depois do lugar deixado pelo 'Dois às 10' especial que foi suspenso depois de Mafalda Castro ter anunciado a gravidez.

Hoje, dia 30 de março, o canal volta a apostar numa cara bem conhecida das manhãs que, nos últimos anos, passou a ter na tarde o seu período em antena.

Falamos-lhe de Manuel Luís Goucha, que irá fazer companhia aos espectadores da TVI entre as 10h e as 13h deste sábado.

"Bom dia! Hoje há 'Goucha' especial das 10h às 13h. Venha fazer-nos companhia!", pode ler-se na publicação feita entretanto pela TVI. Nesta emissão, Goucha irá entrevistar a influenciadora Helena Coelho.

