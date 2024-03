Fernando Correia Marques foi um dos convidados de Manuel Luís Goucha no programa desta segunda-feira, 26 de março. Nesta conversa, o conhecido músico revelou a situação mais insólita em que conheceu a atual companheira.

"Fui ao funeral de uma namorada que morreu e na véspera cheguei a Vila Real. Tinha lá uns amigos e eles apresentaram-me à Cristina e a uma amiga dela", recorda, notando que tudo aconteceu em 2019.

O intérprete conta que na altura Cristina foi tão prestável que decidiu convidá-la para um evento que iria acontecer no Montijo.

Esta "apareceu" e, desde então, nunca mais se largaram.

Tendo feito uma surpresa ao companheiro, Cristina também esteve no programa, tendo tecido os mais diversos elogios. Questionada como era ter um relacionamento com Fernando Correia Marques, respondeu: "É viver bem, viver feliz, é sentir-me uma mulher realizada. É viver com um homem simples para o mundo e que muitas das vezes dá aquilo que não tem aos outros".

Veja o momento.

