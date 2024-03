Manuel Luís Goucha decidiu tirar uns merecidos dias de descanso e partir numa 'escapadinha' digna de um rei até um dos países europeus da sua eleição: França.

Na sua página de Instagram, o apresentador tem vindo a partilhar com os admiradores alguns momentos desta viagem, os quais têm fascinado tudo e todos.

Conforme poderá ver na primeira partilha, logo de seguida, Goucha e o marido, Rui Oliveira, tiveram a oportunidade de conhecer o Palácio de Versailles.

Um vídeo mostra Manuel encantado com a beleza do local. Por sua vez, Rui não resiste em fazer as suas habituais brincadeiras.

Já esta segunda-feira à noite, o casal teve a oportunidade de assistir a um espetáculo na Ópera de Bastilha, em Paris.

Leia Também: Nuno Graciano. "Não sei se morre por uma causa de saúde ou de tristeza"