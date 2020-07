Maria Cerqueira não poderia estar mais orgulhosa das suas raízes. Recentemente, nas stories da sua conta de Instagram, a apresentadora partilhou uma tradição que todos os anos é cumprida pela avó e que este não irá ser exceção, conforme a própria o contou.

"Esta é a minha avó no aeroporto de Barcelona. Com 86 anos vai, como é tradição há mais de 50 anos, passar férias em Ibiza. A vida passa rápido e há quem saiba aproveitar todos os dias como se fossem os últimos. Em segurança, claro!", fez saber, tendo em conta a pandemia do novo coronavírus.

Veja a imagem de seguida!

© Instagram/Maria Cerqueira Gomes

Leia Também: Maria Cerqueira Gomes confessa: "Chorei com a Iury"