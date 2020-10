Helena Sacadura Cabral foi a primeira convidada de Cristina Ferreira no inesperado 'Dia de Cristina' que hoje, quinta-feira, foi para o ar.

Em conversa com a apresentadora, a economista, de 85 anos, falou publicamente sobre as duas operações ao coração a que foi obrigada a submeter-se.

"Nasci com um sopro cardíaco e achei que ia viver com o sopro toda a vida", começa por contar Helena, que sempre foi avisada pelos médicos de que teria de ser operada um dia.

Depois de sentir "uma falta de ar enorme", a economista e escritora aceitou submeter-se às necessárias operações.

"Fui operada e dois dias depois estava em casa", revela, contando porém que sofreu um pequeno susto na sua primeira noite em casa.

"A meio da noite levantei-me para fazer xixi e cai no chão. Não me lembrei que não estava no hospital e pensei que ainda tinha a grade da cama para me segurar", lembra, sempre de sorriso no rosto. "Fiquei toda nega de um lado", acrescenta, dando conta de que tudo não passou de um susto e que rapidamente recuperou.

Paulo Portas, filho de Helena, gravou um vídeo com uma mensagem especial para a mãe onde revela ter ficado "impressionadíssimo com a sua força da natureza".

"Bem sei o que sofri nas horas em que estava à espera do resultado das operações", afirma o antigo dirigente do CDS-PP.

