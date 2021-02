Aos 84 anos, Carlos Alberto de Nóbrega teve de ser internado, em São Paulo, no sábado, 20 de fevereiro, depois de ter sido infetado com Covid-19. A médica Renata Domingues de Nóbrega, mulher do humorista, de 42 anos, já tinha sido internada no mesmo hospital na passada quinta-feira, dia 18, por causa da doença.

Ambos tinham tomado a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus, como destaca a revista Quem. O filho mais novo do humorista, João Victor, de 20 anos, também foi infetado e está em isolamento em casa, mas assintomático.

Esta segunda-feira, dia 22, o comediante e apresentador brasileiro conversou com a Quem, diretamente do hospital, e assegurou que "está bem".

"Estou internado desde sábado, a minha garganta é que está um pouco afetada. A Renata está ótima, sem dores, estamos internados no mesmo andar e vemo-nos de longe, pela porta do quarto. Isso tem ajudado bastante", acrescentou.

"O João é muito forte, cheio de saúde e não está a sentir nada, está na casa dele e ótimo. Vemo-nos a toda hora pelo Facetime. A Renata e eu, como estamos pertinho, damos uma olhada um no outro à distância. Ela é muito calma, tranquila, passa muita confiança", continuou.

Carlos Alberto de Nóbrega destacou ainda que está a ser muito bem acompanhado pelos profissionais de saúde e que está a "tomar um batalhão de remédios".

"Tive febre e dor de garganta, mas estou com uma tranquilidade impressionante. Tenho a certeza de que vai ser uma coisa bem simples. Estou muito mais tranquilo do que se estivesse em casa. Além de serem meus amigos particulares, o Kalil e o Uip são excelentes médicos. Estou a ter um tratamento super bom", realçou, referindo-se aos médicos que o estão a acompanhar.

O humorista ainda não tem nenhuma previsão de alta, mas acha que a mulher, Renata, vai sair do hospital mais cedo.

