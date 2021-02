A viúva de Nick Cordero assinalou recentemente um grande momento na sua vida. Amanda Kloots fez questão de celebrar com os seguidores o facto de ter já recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19, uma notícia que levou a que fosse duramente criticada.

Inicialmente, Amanda celebrou tal momento e deixou um agradecimento aos voluntários que estão no centro de vacinação para ajudar neste processo.

"Acabei de receber a vacina da Covid-19! Fui a um centro e esperei no meu carro até que todas as pessoas fossem vacinadas, na esperança de sobrar alguma vacina extra", escreveu, referindo que "estava totalmente preparada para ser rejeitada", mas teve a sorte de conseguir o medicamento.

"Não consigo dizer o quanto estava emocionada e ainda estou neste momento. Tinha o Elvis [filho] ao meu lado, a brincar no carro", acrescentou.

"Desde que o Nick morreu, como mãe solteira, que estou com muito medo de ficar infetada com este vírus e agora estou um passo mais perto da segurança", desabafou ainda na mesma publicação.

Recorde-se que o falecido marido de Kloots, Nick Cordero, morreu de complicações da Covid-19 em julho do ano passado.

Veja a partilha na íntegra:

No entanto, logo de seguida recorreu de novo ao Instagram para responder às críticas que recebeu.

De acordo com o ET online, em Los Angeles apenas profissionais de saúde, residentes em lares e pessoas com 65 ou mais anos estão a ser vacinadas. No entanto, várias pessoas que não faziam parte do grupo da fase prioritária têm estado à esperam nas longas filhas na esperança de conseguirem algumas sobras do medicamento no final do dia.

"Esperar no local de vacinação não é novidade. As pessoas têm feito isso desde o início. Às vezes és rejeitado e não consegues, e noutras vezes há vacinas extras que, de outra forma, não seriam utilizadas se não houvessem pessoas prontas para ser vacinadas naquele momento", explicou Amanda.

⠀

"Aqui está o que não vou tolerar... dizerem que fiz algo errado, que trapaceei o sistema, que usei o privilégio de uma celebridade, que tirei a vacina de um idoso ou de um trabalhador da linha da frente! Como é que ousam dizer isso a mim ou a alguém que já esteve em espera?!", continuou, frisando que "estas vacinas extras" só são distribuídas depois de todos os que deveriam ser vacinados naquele dia terem recebido o medicamento.

"[...] Deus abençoe todos os que puderem tomar a vacina e dar um passo em direção à segurança e ao fim desta pandemia. Não aprendemos nada com o ano passado? Precisamos de nos apoiar. Precisamos de nos amar uns aos outros. Precisamos de estar uns ao lado dos outros", realçou, referindo que "qualquer pessoas pode tentar fazer o que fez" para ter a sorte de receber a vacina.

"Mas têm de entrar no carro e estarem dispostos a esperar e a agradecer de qualquer maneira", rematou. Veja a publicação na íntegra:

⠀

