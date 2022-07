Carlos Areia foi nomeado aos Prémios Áquila no segmento televisão, na categoria de melhor ator secundário, vendo assim reconhecido o seu desempenho na novela 'Por Ti', da SIC.

Tosso, personagem interpretada pelo ator, atualmente com 78 anos, valeu-lhe aquele que é o primeiro galardão da sua carreira.

A notícia foi recebida com enorme entusiasmo por Carlos Areia e pela esposa, Rosa Bela, que usou as redes sociais para reagir.

"Tenho dificuldade em falar sobre o orgulho que tenho por ti, porque tu és muito, e por mais que fale e escreva nunca é suficiente! Venceste o primeiro prémio da tua carreira! Estou tao orgulhosa, chorei e ri de alergia quando vi que estavas nomeado… não quis acreditar, tu dizias que se tinham enganado", lembrou a também atriz.

"Agora ganhaste, ganhaste com o teu Tosso (talvez o teu maior desafio em novela). Mas no mesmo instante também pensei, és dos atores mais populares, o que atravessa gerações desde dos 8 aos 80 (eu vejo na rua, ninguém me contou), as pessoas amam-te (que incrível). Sei que esse amor é o melhor. Mas este prémio é importante! Estás feliz, eu também", declarou ainda, agradecendo "o reconhecimento de Carlos, que dedicou, e dedica, a vida e o coração à arte de representar".

"Eu disse que escrevia muito e não digo metade… Carlos Areia, desculpa mas és muito mais do que escrevi", terminou.

