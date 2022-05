Patrícia Candoso foi mãe pela segunda vez no dia 4 de maio e esta sexta-feira, 6 de maio, partilhou a novidade com os fãs e publicou um vídeo inédito do parto no Instagram.

Imagens que rapidamente chamaram a atenção e que a colega e amiga Rosa Bela não resistiu em destacar na sua página de Instagram.

"O vídeo mais bonito da vida!!! Tenho chorado todos os dias de emoção", reagiu Rosa Bela.

"Parabéns, seus lindos", acrescentou, identificando Patrícia Candoso e Marco Santos.

De recordar que além da bebé recém-nascida Margarida, Patrícia Candoso e Marco Santos são também pais de Maria Clara.

