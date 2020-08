Luísa Castel-Branco aproveitou a manhã de sexta-feira para partilhar com os seus seguidores do Instagram uma reveladora fotografia onde surge sem maquilhagem.

A comentadora do programa 'Passadeira Vermelha', que neste momento se encontra de férias em família, resolveu assumir as suas rugas de expressão e as sardas que a caracterizam mostrando-se ao natural e sem filtros.

Recorde-se que Luísa Castel-Branco tem 66 anos e é mãe de três filhos, António, Gonçalo e Inês.

Leia Também: Mais uma contratação! Inês Castel-Branco regressa à TVI