Bridget Fonda foi 'apanhada' durante um raro passeio por Los Angeles, na passada sexta-feira, e as imagens rapidamente ficaram em destaque na imprensa internacional.

A estrela de 'Jackie Brown', de Quentin Tarantino, - que foi vista pela última vez em público em setembro do ano passado - estava com um visual casual composto por uma camisola de manga comprida branca, calças pretas, mala da mesma cor e sapatilhas em tons de azul.

De acordo com o Page Six, a atriz, de 59 anos, despertou desde logo a atenção e recebeu vários comentários por estar completamente diferente de quando trabalhava em Hollywood. De recordar ainda que no início de 2000, após sofrer um grave acidente de carro, Bridget Fonda afastou-se da representação.

Entre os filmes que fez, está 'Single White Female', 'O Padrinho - Parte III', 'Vida de Solteiro', 'A Assassina' e 'Poderia Acontecer-te'. O seu último papel foi em 2002 no filme 'A Rainha da Neve', onde deu vida a Snow Queen.

Em 2003 casou-se com Danny Elfman e juntos são pais de Oliver, de 18 anos. O cantor é ainda pai de Mali, de 39 anos, e Lola, de 44, fruto do casamento anterior com Geri Eisenmenger.

Veja nas publicações abaixo as imagens de Bridget Fonda que estão a circular na imprensa internacional e nas redes sociais e onde aparece irreconhecível. Na galeria recorde algumas fotografias da atriz quando marcava presença em eventos enquanto estrela de Hollywood.

