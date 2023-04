Claudia Schiffer mantém aos 52 anos a elegância e beleza que no início da sua carreira a ajudaram a tornar-se uma das modelos mais famosas do mundo... E a maior prova da sua excelente forma física é o facto de passados 30 anos ainda caber nos icónicos jeans Chanel com os quais desfilou em 1993.

A celebridade internacional recordou a peça numa entrevista recente ao The Guardian, na qual prestou declarações em homenagem a Karl Lagerfeld - famoso diretor criativo da Chanel, que morreu em fevereiro de 2019.

A modelo lembra que os jeans que usou na passarela foram na época uma inovação para a moda de alta costura. "Embora os jeans sejam comuns na moda sofisticada hoje em dia, naquela época era algo novo e moderno. O Karl Lagerfeld transformou o que era uma peça básica de roupa em roupa de luxo", lembrou.

Feitas com pormenores que marcavam a diferença, as calças resistiram à passagem do tempo: "Já usei esses jeans em muitas ocasiões - nunca saem de moda e resistem ao teste do tempo por causa do corte clássico (cintura alta, perna reta), além do tom intenso de azul francês e detalhes bordados exclusivos"

Embora tenham "desbotado suavemente", nunca "exigiram nenhum reparo" e prometem ficar para sempre no closet da modelo.

"Estas calças fazem parte da minha vida tanto quanto uma peça de joalheria ou obra de arte. E, para ser sincera, gosto do facto de ainda me servirem", completou.

Claudia Schiffer em 1993 com os famosos jeans Chanel© Getty Images

Claudia Schiffer na atualidade, provando a sua excelente forma física© Reprodução Instagram/ Claudia Schiffer

