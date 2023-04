Madonna está tentar fazer de tudo para reverter as alegadas cirurgias estéticas que fez ao rosto recentemente. A cantora, de 64 anos, quer recuperar a aparência natural antes da sua aguardada digressão mundial.

Em causa estão as mudanças no rosto sentidas quando a rainha da pop surgiu na gala Grammy Awards, em fevereiro deste ano.

Uma fonte revelou ao Daily Mail que Madonna ficou "profundamente afetada" com as críticas e comentários de que foi alvo na altura, ainda que tenha chegado a fazer piadas sobre o tema.

"Apesar do que as pessoas pensam, as críticas sobre sua aparência diferente afetaram-na", revelou a referida fonte, que assegurou ainda que a cantora fará agora novos procedimentos estéticos para reverter as alegadas cirurgias e recuperar as suas "características naturais".

"Ela vê e ouve o que as pessoas dizem sobre ela e, para a digressão, quer parecer novamente ela", terminou.

