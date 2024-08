Taylor Russell deu nas vistas na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Veneza com um vestido usado em 1993 por Claudia Schiffer.

Russell, de 30 anos, brilhou na antestreia de Beetlejuice Beetlejuice' com a criação da Chanel.

Trata-se de um vestido branco, com corpete e aplicações 'bufantes' na zona da cintura.

Veja as imagens com ambas as versões do visual na galeria.

