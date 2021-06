É mesmo caso para dizer... uau! Esta segunda-feira, 21 de junho, no dia em que se deu as boas-vindas à nova estação do ano, Sónia Araújo impressionou os seus seguidores do Instagram ao partilhar fotografias nas quais posa em biquíni durante uma ida à praia.

"Podes vir Verão, estou à tua espera!", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Desde logo, Sónia, que já viveu 50 primaveras, foi alvo dos mais diversos elogios na sequência da sua excelente forma física.

Se não acredita, veja a publicação que se segue:

