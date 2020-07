Cristina Ferreira recebeu na manhã desta sexta-feira, no seu programa das manhãs da SIC, o ator Tiago Aldeia.

Atualmente com um papel de destaque na novela 'Nazaré', da SIC, o ator lembrou o início do seu percurso e a sua primeira grande personagem, que ainda hoje é lembrada pelo público: o icónico Rodas de 'Morangos Com Açúcar', da TVI.

"Aos 50 anos ainda me vão chamar Rodas", afirma, de sorriso no rosto.

Tiago não tem dúvidas de que o facto de a sua primeira grande personagem ainda ser lembrada "é sinal de que marcou" uma geração. "E eu estou grato por isso", garante.

