A apresentadora passou a correr com frequência e tem surpreendido com as metas alcançadas.

Bárbara Guimarães decidiu adotar um estilo mais vida mais saudável, incluindo o exercício físico nas suas rotinas. A apresentadora, atualmente com 48 anos, passou a correr com frequência e tem surpreendido ao revelas as suas metas alcançadas. Esta quarta-feira, dia 2, Bárbara partilhou uma imagem onde se revela em grande forma após uma corrida onde percorreu 12 km. "Mais 12! Nem o Caju aguenta", diz, referindo-se ao cão de estimação que acompanhou esta manhã. Leia Também: Vídeo. Assim foi o regresso de Bárbara Guimarães às manhãs da SIC