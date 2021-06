Rita Mendes assinalou a chegada aos sete meses de gestação com uma nova fotografia onde posa em biquíni.

"Por aqui saudamos as 28 semanas. 200 dias de gestação, aqui pelas contas malucas da mamã", brinca a comunicadora, atualmente com 44 anos.

"Os desconfortos deste terceiro trimestre estão a tentar ser apaziguados com boa vibe e com a vontade de ter este pimpolho que cresce em mim, se estica e pontapeia com carinho as minhas entranhas, nos braços", pode ainda ler-se na legenda da imagem.

Espreite a galeria para ver esta e outras fotografias que mostram a evolução da gestação daquele que será o primeiro filho em comum da DJ com o atual companheiro, Gui de Campos Luís. Rita, recorde-se, já é mãe de Luís, de 10 anos e Matilde, de oito, frutos de relacionamentos anteriores.

