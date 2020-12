'Girl Like Me' é a nova música da cantora em parceria com os Black Eyed Peas.

Parece que o tempo não passa mesmo por Shakira e prova disso foi o mais recente videoclipe lançado pela cantora da música 'Girl Like Me'. Na parceria que fez com o mítico grupo Black Eyed Peas, a artista mostra todo o seu talento para a dança. Para além disso, dá nas vistas com a sua excelente forma física capaz de fazer inveja a qualquer pessoa. Shakira já completou 43 primaveras, mas a sua aparência não demonstra de forma alguma isto... Ver esta publicação no

