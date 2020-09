Aos 43 anos, a atriz espanhola Paula Echevarría está grávida pela segunda vez, anunciou a própria nas suas redes sociais. O bebé é o primeiro em comum com o ex-jogador do Real Madrid Miguel Torres, com quem namora há três anos.

A boa-nova foi dada com uma amorosa fotografia em que o casal aparece na companhia da filha de Paula, Daniela, de 12 anos, fruto do casamento passado com o cantor David Bustamante.

"Estamos muito felizes por poder partilhar convosco esta notícia... daqui a uns meses seremos mais um", escreveu na legenda da imagem.

