Miguel Vicente está a viver uma das fases mais felizes da sua vida. O primeiro filho do antigo concorrente do 'Big Brother' deverá nascer nas próximas semanas.

Através da sua conta oficial de Instagram, Miguel mostrou uma nova fotografia da barriga de grávida da namorada e fez uma revelação especial.

"Esta vai diretamente para o feed! Hoje durante uma sesta no sofá sonhei a primeira vez com o rosto do meu bebé. Tinha bochechas rosadas, caracóis loiros a sair de um gorro e olhos verdes! Como achas que vais ser o Duarte?", lê-se na legenda da imagem.

O bebé que está a caminho, recorde-se, nasce fruto da relação de Miguel Vicente com Beatriz Castro.

