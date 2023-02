O ator e apresentador estreou-se no mundo do trabalho com apenas 14 anos.

José Pedro Vasconcelos marcou presença na noite de segunda-feira, 13 de fevereiro, na emissão do programa 'Goucha'. O ator e apresentador recordou a sua história de vida e carreira numa entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha. Recuando à estreia no mercado de trabalho, o rosto da RTP contou ter recebido os seus primeiros ordenados com apenas 14 anos. "Com 14 anos já estava no Chapitô, já me vestia de palhaço, já fazia festas infantis, já fazia animações para empresas", disse. Pouco depois, José Pedro Vasconcelos foi convidado a trabalhar "com assistente de realização de um realizador de publicidade muito bom, o Diamantino Ferreira". "Aos 17 anos eu já ganhava quase tanto como a minha mãe, que trabalhava um porradão de horas", realçou, dando conta de que, para a época, recebia "uma fortuna". O trabalho deu-lhe independência financeira e levou a que ainda com 17 anos tivesse decidido sair de casa da mãe e do padrasto, dando assim início à vida adulta.