"17 anos depois, voltei ao palco do Teatro Villaret com uma equipa incrível." Foi com estas palavras que José Pedro Vasconcelos começou a publicação que fez na sua página de Instagram, onde se manifesta sobre a estreia da peça 'Escolhas'.

O ator integra o elenco da peça de teatro ao lado de Hugo Mestre Amaro, Jessica Athayde, Ana Brito e Cunha e Vasco Pereira Coutinho.

"'Escolhas' é um espetáculo em que o público escolhe verdadeiramente o rumo da história. É um jogo rápido e arriscado que vos convido a ver, de quinta a domingo estarei em cena com um elenco de luxo", acrescentou.

"A encenação apaixonada é do Marco Medeiros. Gostava mesmo muito de vos [ter] por lá, tenho a certeza que vos vamos surpreender", rematou. À publicação juntou uma fotografia do público à porta do teatro.

