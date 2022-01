No dia 9 de janeiro, Kate Middleton completa 40 anos de idade, meses depois da cunhada, Meghan Markle, ter celebrado precisamente esta idade.

No entanto, nota a imprensa internacional, ao contrário de Meghan, que organizou uma grande festa com a presença de diversas celebridades, Middleton prefere dedicar-se à família.

"A Kate e o William não são do tipo de irem embora e celebrarem sozinhos, longe dos filhos em casa", referiu Duncan Larcombe, especialista em realeza, à revista Ok!.

"Acho que o mesmo que aconteceu no Natal se vai aplicar à Kate - vai ser discreto e focado inteiramente na família", adianta.

Para o especialista, Kate também não deverá anunciar iniciativas como aconteceu com Markle, não só porque "não faz o seu género", mas também para evitar as inevitáveis comparações com a cunhada.

"A Kate já é um membro reconhecido da família real e não tem necessidade de fazer novos anúncios. De qualquer forma, já fez diversos comunicados sobre a infância e a saúde mental desde que ficou em confinamento", evidencia.

"Ela provavelmente irá ver os pais e os irmãos, especialmente porque não os viu no último ano. Acho que a Kate - com exceção dela e da família - vê o seu aniversário como irrelevante, mesmo sendo 40 anos".

