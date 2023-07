Anuska recorreu à sua conta de Instagram para denunciar uma situação pela qual passou depois de aceder às urgências do Centro Hospitalar do Baixo Vouga. "Surreal. Oito horas para fazer uma ecografia mais duas horas para saber os resultados, fora a 1h30 para fazer análises. É este o Sistema Nacional de Saúde que temos. Entrei nas urgências por volta das 23h, só saí eram 11h e tal", começa por lamentar.

"Entrei fiz análises, tudo certo, depois meteram-me numa maca e disseram que ia fazer a ecografia já de seguida, isto à 1h20... Eram 2h30 ainda não tinha feito ecografia nenhuma, perguntei a um enfermeiro o porquê de tanta demora (até porque estava no corredor para ser encaminhada) e quando é que ia fazer a eco. Ele de imediato disse 'mas a ecografia agora é só às 8h da manhã, não vai fazer nada agora'. Se não perguntasse não diziam nada", lamenta.

© Instagram - Anuska

Anuska, irmã de Iury Mellany, que também participou num reality show da TVI notou que "estava com dores horríveis". "Passar uma noite num corredor do hospital com dores super agudas sem darem informações é assustador", confessa.

"Havia imensas macas e provavelmente até com pacientes com situações mais graves que a minha e mesmo até com esses pacientes demoraram uma eternidade e não davam nenhuma informação e isto tudo por falta de equipa. Horrível, sério", termina.

Ainda assim, Anuska agradeceu à equipa de médicos que a atendeu, notando que não têm culpa "do mau funcionamento do Ministério de Saúde".



© Instagram - Anuska