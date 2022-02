"Estou tristíssimo. Partiu o meu amigo e companheiro Armando Rodrigues": foi desta forma que António Sala começou por revelar aos seguidores da sua conta de Instagram a morte do amigo e companheiro de rádio de longa data, com quem partilhou muitos programas.

"O técnico de som do programa 'Despertar', o homem que durante anos e anos, em milhares de programas e em milhares e milhares de horas de emissão, me ajudou com as suas divertidas 'bocas" partiu esta terça feira", informa ainda.

"Teve uma intervenção ativa, como até então nenhum técnico tinha conseguido na rádio portuguesa, e as suas frases e brincadeiras provocaram sorrisos e otimismo matinal em milhões de ouvintes. Terá sido o mais popular técnico de programas da rádio. Nas décadas de oitenta e noventa, a popularidade do Armando Rodrigues ultrapassava por vezes, a de alguns dos locutores de outros programas e de diferentes emissoras", lembra.

"Nesta terça feira o meu 'carequinha' favorito partiu, e isso deixa-me um enorme vazio que nem as lágrimas conseguem preencher. Estou tristíssimo, porque partiu um companheiro de longas jornadas, um profissional sério, um homem bom e um velho e querido amigo. Sei que o êxito do 'Despertar' foi muito do que foi, graças a ti Armando. À estética sonora que inventaste e às dinâmicas que lhe colocaste. Inesquecível! Foste único. Obrigado por isso. Obrigado por tudo. Descansa em paz, querido Armando", completa.

