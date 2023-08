Catarina e António Raminhos estiveram com as três filhas na Marvel Mission, no centro comercial UBBO, na Amadora, e publicaram fotografias desse momento em família.

Nas suas redes sociais, a autora partilhou quatro fotografias com descrições divertidas. Na primeira pode ver-se Maria Leonor, a filha mais nova, com uma máscara de Hulk. "A Maria Leonor depois de lhe dizermos que esgotou a hora de YouTube do dia", começou por escrever.

"A Maria Inês, o seu amado e o pai ciumento", escreveu, descrevendo a fotografia na qual a segunda filha aparece a simular o icónico beijo de Mary Jane ao Homem-Aranha.

Na terceira fotografia pode ver-se a filha mais velha sorridente ao lado do Homem de Ferro. "A Maria Rita e o defunto (porém sempre vivo no seu coração)".

Por fim, Catarina Raminhos partilhou uma fotografia sua ao lado da estátua do Hulk. "Eu e o Hulk com ar de quem tem de ir novamente ao supermercado (porque estas gajas parecem o Homem-Formiga a esvaziar frigoríficos)", concluiu, numa publicação que lhe valeu vários comentários de pessoas que se divertiram com as descrições.

