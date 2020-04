António Raminhos recordou junto dos fãs, este sábado, o dia em que se estreou em stand-up. Uma data que ficará para sempre guardada na sua memória e coração.

"Fez ontem [10 de abril]... 14 anos que me estreei no stand-up. Foi numa Sexta-feira Santa, no Montijo. Claramente uma profecia. Comigo estavam o Carlos Moura, o Diogo e Sandro Colaço Pires", disse o humorista na legenda de uma fotografia tirada neste dia especial.

Uma partilha que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs. "Muitos parabéns pelo caminho", escreveu um internauta. "Muitos parabéns... Obrigado pela boa disposição e comédia boa que tu fazes", lê-se ainda entre os muitos outros comentários.

Leia Também: António Raminhos partilha tesourinho do dia do casamento