António Raminhos e a mulher, Catarina, decidiram aderir à 'febre' dos diretos no Instagram e vão estar à conversa com os seguidores esta quarta-feira pelas 18 horas.

Minutos antes de iniciarem a dinâmica, o comediante deixou o lembrete e não podia ter chamado mais a atenção.

Foi na legenda de uma fotografia de ambos no dia do casamento, há 13 anos, que Raminhos deixou as informações sobre a live.

Um verdadeiro tesourinho... Ora veja.

Leia Também: António Raminhos brinca com a escassez de máscaras nos hospitais