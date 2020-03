António Raminhos ironizou com um dos pontos que tem vindo a ser destacado pela Direção-Geral da Saúde relativamente à pandemia da Covid-19: a escassez de máscaras nas unidades hospitalares.

Esta terça-feira, o comediante conquistou as maiores gargalhadas dos fãs ao partilhar nas suas redes sociais a imagem de uma mulher despida com as zonas íntimas tapadas com máscaras.

"Estão a ver porque é que depois não há máscaras?", brincou na legenda da publicação.

