"É engraçado como o próprio crescimento (e conhecimento) pessoal faz ver o futebol de outra maneira". Foi desta forma que António Raminhos deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram e onde partilha uma reflexão.

O humorista esteve a apoiar de perto o clube do seu coração, o Benfica, que jogou contra o Sporting este sábado, 29 de janeiro. Uma partida que deu vitória aos leões por 2-1.

No Instagram, depois do jogo, Raminhos falou, sobretudo, sobre a mudança do seu comportamento no que diz respeito ao futebol.

"Brincavam com as miúdas a dizer 'muda para o Sporting, não sejas como o teu pai' e eu respondia o que já lhes digo em casa: 'podem ser de quem quiserem e o que quiserem, desde que o vivam de forma genuína'. Se há uns anos eu vivia as derrotas com fúria e rogava pragas a jogadores e treinadores, hoje fico triste, desapontado, mas não posso ficar muito mais porque não sei o que vai na cabeça de cada um deles. Não gosto, mas compreendo que está fora do meu controle e julgamento, porque sei que se fosse eu estaria a dar o máximo e, sendo assim, quem sou eu para duvidar do esforço dos outros sem os conhecer?", disse.

Uma publicação que não terminou sem uma piada do humorista: "Agora, a verdade é que hoje em dia, a grande diferença entre um teste antigénio e o Benfica... é que no antigénio eu não sei o resultado". "Parabéns ao Sporting", rematou.

