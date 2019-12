Esta quarta-feira, dia 18, António Raminhos publicou um vídeo na sua conta de Instagram onde comenta uma medida do Orçamento do Estado para 2020, nomeadamente, a que está relacionada com famílias com mais de um filho

"Estava a ouvir as notícias sobre o Orçamento do Estado para 2020 e as voltas que o governo dá são fantásticas", começa por referir.

"Vai haver incentivos para casais com mais de um filho, mas imaginem, se um casal tem dois filhos para um deles receber incentivo os dois filhos têm de ter menos de três anos", explica.

"É assim, a maior parte dos pais não têm filhos com diferenças de três anos, é mais do que três anos geralmente, sabem porquê? Porque só há três razões para pais decidirem ter filhos com uma diferença de três anos: ou são gémeos e aí até têm a mesma idade, ou os pais são ricos e podem ter os que quiserem ou então sofrem de distúrbios mentais", ironizou.

Importa recordar que o comediante é pai de três filhas: Maria Rita, de nove anos, Maria Inês, de sete, e Maria Leonor, de três.

Veja o vídeo na galeria.

Leia Também: Bónus no é para todos os segundos filhos com menos de três anos