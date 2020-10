António Raminhos decidiu partilhar com os seus seguidores do Instagram um dos momentos mais caricatos por que passou numa discoteca. Para isso, o comediante publicou um vídeo na sua conta de Instagram onde relata "a cena mais fora e até idiota".

"Em 1996/97 no Kiss, Albufeira, estava com umas ideias diferentes", começa por revelar, dando conta que já sentia o efeito do álcool na época.

"Peço a bebida, aquilo é uma mistura, o senhor acende, faz uma chama bonita, depois nós metemos a palhinha e chupamos aquilo tudo. O problema é que derramou um bocadinho do líquido e quando vou beber ele acende aquilo. Passei o resto do verão sem sobrancelhas", completou.

