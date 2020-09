António Raminhos, Hugo Sousa, Guilherme Duarte e Nilton preparam um 'Ajuntamento' que terá como missão dar uma merecida noite de diversão à moda antiga aos portugueses.

São quatro dos grandes nomes da comédia em Portugal juntos pela primeira vez num formato 'best of' que irá fazer desta reunião de talentos um momento inesquecível.

O 'Ajuntamento' começa no Palácio de Congressos do Algarve já no dia 2 de Outubro.

