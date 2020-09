1 – Que pessoa convidaria para um jantar a dois?

Vou ter de dizer a minha mulher, primeiro porque ela iria ficar chateada se não a levasse e porquê? Porque não temos assim tantas oportunidades para jantarmos os dois. Se fôssemos jantar os dois era uma oportunidade do 'catano'.

2 – Vai para uma ilha deserta e só pode levar consigo um objeto, o que escolheria?

O chef Kiko, que era para estar descansado enquanto ele inventava merdas para eu comer.

3 – Qual o seu maior guilty pleasure?

Sou muito fã do Jackie Chan, do Steven Seagal e do Van Damme. Esses filmes de canastrões dos anos 1980. Gosto muito de ver isso.

4 – Qual a comida de conforto capaz de alegrar qualquer dia mau?

Sem dúvida que brownie alegra qualquer dia mau, a não ser que também seja mau e aí só vai piorar o meu dia que estava a ser uma porcaria.

5 – Ficou preso no elevador, quem é a pessoa que não queria que estivesse consigo?

Aqueles tipos que andavam na faculdade e que não tomavam banho há 15 dias.

6 – Qual a sua mania mais estranha?

Tenho de estar sempre com a televisão ligada. Esteja numa casa, hotel, escritório...

7 – A sua viagem de sonho, qual é?

Gostava muito de ir ao Japão e estamos a planear se o mundo não acabar entretanto.

8 – Qual o ano onde não queria voltar?

Sou apologista de que sejam momentos maus ou bons, todos definem o nosso caminho. Portanto os anos maus também fazem parte.

9 – Há talentos quase secretos que ninguém sabe que temos. Qual é o seu?

Sou capaz de dizer o meu nome completo num único arroto e é uma técnica que já estou a passar as minhas filhas, como é óbvio.

10 – Qual o cheiro de infância que recorda até hoje?

O arroz doce da minha mãe. Era o único que comia e desde que ela morreu nunca mais comi arroz doce. É uma boa recordação e um sinal de respeito pelo arroz doce dela.