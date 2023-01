António Pedro Cerdeira recorreu este sábado, dia 28 de janeiro, ao Instagram para alertar os seguidores de uma conta falsa que foi criada em seu nome.

Na legenda da publicação, o ator mostrou-se indignado e revelou conhecer quem está por detrás deste roubo de identidade.

"Só tenho uma conta de Instagram, é esta autenticada. Esta é mais uma das falsas, que todos os dias um grupo de burlonas, ladras e descompensadas mentais, já identificadas e com queixa no Ministério Público, faz no intuito de burlar em meu nome, insultar pessoas e difamar", pode ler-se.

"Tenham cuidado, só tenho uma conta e tem o círculo azul de autenticação do Instagram. Os hospitais psiquiátricos fazem muita falta para esta gente sem vida e sem caráter. Entre outras façanhas e além de insultar em meu nome, ainda pedem dinheiro às pessoas e tentam seduzir não importando a idade, maior ou menor. Cuidado e que o Ministério Público atue rapidamente", acrescentou.

